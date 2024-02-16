Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kadim geçmişini yansıtan yeni fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak, yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Brövesi ve Sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur. ifadelerine yer verildi.