Çanakkale'de bağ evinde iki arkadaş ölü bulundu

Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek öldükleri ihtimali üzerinde durulan Tamer A. ve A.Ç'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkisindeki bağ evinde gece yemek yiyip eğlenen Tamer A. ve A.Ç'den haber alamayan yakınları, bu adrese geldi.

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