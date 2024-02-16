Boşandığı polis memuru eşini öldüren komiser tutuklandı

Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Boşandığı polis memuru eşini öldüren komiser tutuklandı

Edirne'de boşandığı polis memuru eşini öldürdüğü öne sürülen komiser tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 17:34, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 18:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan komiser A.Y'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.Y'nin, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser A.Y, boşandığı eşi Sevda Kuş'u, dün Fatih Mahallesi'ndeki evinde tabancasıyla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış ve meslektaşlarınca gözaltına alınmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Sevda Kuş ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sevda Kuş, bugün memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber