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Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde'ye aynı günde 6 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin sahil şehri Hudeyde'ye aynı günde 6 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 20:08, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 20:20
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Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde'ye aynı günde 6 hava saldırısı düzenledi

Husilere bağlı el-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dureyhimi'nin Taif bölgesine yönelik hava saldırısı yapıldığı bildirilen haberde, saldırının yol açtığı can kaybı ve yaralı konusunda ayrıntıya yer verilmedi.

Hudeyde'nin el-Cubbane bölgesine 2, kentin kuzeyindeki el-Zehra bölgesine ise 3 saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Husiler, bu saldırıyla bir günde aynı bölgeye 6 saldırı düzenlendiğini kaydetti..

Konuya ilişkin ABD ve İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler gece, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduklarını duyurmuştu.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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