Çiftçilere 295,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çiftçilere 295,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 295 milyon 531 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 20:46, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 20:47
Yazdır
Çiftçilere 295,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, su ürünleri yetiştiriciliği desteği için 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira olarak belirlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber