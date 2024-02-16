Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki tır kazasında 1 kişi öldü

İtfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan iki yaralıdan Mehmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mehmet B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda, yönetimindeki 42 RA 313 plakalı tırla Ankara istikametinde ilerleyen Abdulkadir B, Eyüpsultan mevkisinde aracı emniyet şeridine park etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet B. yönetimindeki 06 DLD 57 plakalı tır, sollamaya çalıştığı bu tıra çarptı.

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