İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Delice'yi adaylıktan geri çekti

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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