İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Delice'yi adaylıktan geri çekti
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice'nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 21:49, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 22:05
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.