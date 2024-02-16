Munzur Üniversitesi'nden tekzip

Tekzip talebine konu yazıda: "üniversitede yetkili sendika şubesinin yöneticisine, sendikal izin hakkını kullanarak sendikanın eğitim toplantısına katıldığı için soruşturma açıldığı" şeklinde gerçek dışı ve kurumumuzu zedeleyici ithamlarda bulunulmuştur.

Anılan habere konu soruşturma, ilgilinin kurumdan izin almadan ayrılarak ve izinsiz/özürsüz olarak 3 gün göreve gelmemesi ve devamında 30 gün işe gelmeyerek kamu hizmetinin aksatılması ile kamu zararına yol açması nedeniyledir.

Dayanağı olmayan yukarıda açıklanan yanlış bilgileri tekzip ediyor ve yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.