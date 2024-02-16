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Türkiye'nin en yüksek köyünde sağlık taraması yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, 2 bin 317 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek köyü olan Kışkılı köyünde vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 22:55, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 23:24
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Türkiye'nin en yüksek köyünde sağlık taraması yapıldı

Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan program dahilinde her hafta bir köye giden 1 doktor ve 3 hemşireden oluşan sağlık ekibi, bugün de Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü olan Kışkılı köyüne giderek vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Anons yaparak halkı bir araya toplayan sağlık ekibi, sorunlarını dinlediği vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümünü yapmayı ihmal etmiyor. Çeşitli tetkikler sonucu hastaneye başvurması gereken vatandaşları yönlendiren sağlık ekibi, köy okulunu da ziyaret ederek el yıkama, diş fırçalama gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek diş fırçası hediye etti.

Yürütülen mobil sağlık hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Adilcevaz Sağlık Müdiresi Uzm. Dr. Elif Hatice Özkale, Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Özkale, "Müdürlüğümüz bünyesindeki mobil sağlık ekibimiz, ilçeye bağlı köylere giderek vatandaşlara sağlık hizmeti vererek bilgilendirme yapıyor. Planlanan program dahilinde her hafta bir köye giden 1 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibi, ilk olarak anons ederek halkı bir araya topluyor. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen sağlık ekibi, tansiyon ve şeker ölçümü ile çeşitli tetkiklerle köy halkını sağlık taramasından geçiriyor. Köy okulunu da ziyaret ederek el yıkama, diş fırçalama gibi konularda da bilgilendirme yapan sağlık ekipleri, öğrencilere diş fırçası hediye ediyor" dedi.

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