İstanbul'da iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Maltepe'deki farklı iş yerlerine yönelik geçen yıl kasım ve aralıkta gerçekleştirilen kurşunlama olaylarının fail ve azmettiricilerinin yakalanması amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla operasyon düzenlendi.

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