17 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 9. Üsküdar Kitap Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana İş Dünyası Buluşması'na, Doğankent Mahalle Buluşması'na, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na, AK Parti Seçim Ofisi'nin açılışına, Mersin İş Dünyası Buluşması ile Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Adana/10.00/12.00/14.00/15.00/Mersin/18.30/20.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pir Sultan Abdal Cemevi'nin açılışında yer alacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Alaplı İlçe Teşkilatını ve esnafı ziyaret edecek, STK ve Teşkilat Buluşması'na katılacak, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatına, taksi durağına ve esnafa ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/11.00-16.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, LGS sınavında tam puan alan öğrencilerle yemekte buluşacak, down sendromlu çocuklarla kurabiye yapımına katılacak ve salep dağıtımına iştirak edecek.

(İstanbul/12.30/14.15/16.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda yer alacak.

(İstanbul/15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Su Konseyi 86. Guvernörler Toplantısı'na ve AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu Proje Tanıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/09.00/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında temaslarda bulunacak.

(Münih)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Erzincan)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. Etnospor Forumu'na katılacak.

(Antalya/09.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor, Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Mersin/16.00/Rize/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Tuzlaspor-Boluspor, Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor-Astor Enerji Şanlıurfaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.30/Giresun/16.00/Kocaeli/19.00)

4- TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta 1 maçla başlayacak.

5- TFF 3. Lig'in 20. haftası, 1. Grup'ta 1, 2. Grup'ta 2 ve 4. Grup'ta 2 karşılaşmayla başlayacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları oynanacak.

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol maçıyla başlayacak.

(Mersin/17.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasına Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00/18.30)

9- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20 haftası, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor-TÜRŞAD, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, RAMS Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Antalya/İstanbul/Şırnak/14.00/İzmir/Ordu/15.00)

10- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibine konuk olacak.

(Budapeşte/16.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Nilüfer Belediyespor-Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Bursa/15.00/Sakarya/16.00/İzmir/18.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00/Eskişehir/15.00)

13- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Romanya'da serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek; milli sporculardan 61 kiloda Nebi Uzun, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak; 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda repesaj ile finaller yapılacak.

(Bükreş)