İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil

FETÖnün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, "Erzincandaki toprak kayması sırasında kaydedildiği" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, 22 Şubat 2023 tarihinde Çinin İç Moğolistanındaki bir kömür madeninde meydana. pic.twitter.com/9mpWJcMT7O

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, 'Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği' iddiası doğru değildir" denildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net