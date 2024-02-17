Bakan Tunç: Erzincan İliç'teki heyelanda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda 9 kişinin toprak altında kalmasına neden olan olayla ilgili olarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; sorumlu oldukları değerlendirilen aralarında ilgili şirketin Kanada uyruklu yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Jeoloji, İş Sağlığı, Maden, İnşaat, Ziraat, Çevre, Harita ve Kimya alanında uzman 8 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleri ile sürdürülmektedir. Kayıp işçilerimizi arama-kurtarma çalışmaları ilgili kuruluşlarımızca devam etmektedir. Dileğimiz işçilerimize bir an önce ulaşılmasıdır" dedi.