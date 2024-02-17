İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı

Isparta'da bir vatandaş, sosyal medya üzerinde bir çekilişe katılmak için form doldurdu. Kendisine ait kredi kart bilgilerini geçmesinin ardından hesabından üç farklı hesaba 90 bin TL gönderildiğini ve dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Isparta, Antalya, Siirt ve Gaziantep olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen C.G, F.O, B.B. ve Y.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan C.G. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, F.O., B.B. ve Y.Ö. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonlar sonucunda şüpheli şahısların daha önce bu yöntemle birçok kişiyi dolandırdıkları bildirildi.