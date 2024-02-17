HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme

HSK, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.

FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmişti.