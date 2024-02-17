HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'ın göreve iade ettiği 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 08:21, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 08:23
HSK, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.
FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmişti.Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama İhraç edilen 450 hakim göreve iade edildi... HSK itiraz etti