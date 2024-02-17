Bariyerlere çarparak sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü F.S.E. olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan T.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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