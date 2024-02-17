Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beyceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yiğit Uzunoğlu, bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. Ağır yaralanan Uzunoğlu, kendi imkanıyla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne gitti.

Acil serviste tedaviye alınan Uzunoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, 3 kişiyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Uzunoğlu'nun cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.