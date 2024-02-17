Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)