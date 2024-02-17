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MKE Ankaragücü ile Galatasaray 104. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile ligde 104. kez karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 11:46, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 11:48
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MKE Ankaragücü ile Galatasaray 104. randevuda

Trednyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 11. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle liderliğe yükselen Galatasaray, Ankara deplasmanından 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

104. RANDEVU

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 103 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 214 gole, başkent ekibi 90 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SON 13 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmezken, son 6 maçından sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir mücadelelerinden 3 puanla alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN SON 3 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un savunmada da görev verdiği Barış Alper hangi pozisyonda oynadıysa iyi performans sergiledi. Hücum bölgesi dışında sağ ve sol bekte de görev alan milli futbolcu oynadığı son 3 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcunun toplam 4 golü bulunuyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 27 puanla bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 12 müsabakada 20 kez gol sevinci yaşarken, 5 gol yedi. Aslan son olarak konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 13'ünde de kalesini gole kapadı.

3 OYIUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da, MKE Ankaragücü maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 3 futbolcu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 27. haftada İstanbul'daki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Hakim Ziyech ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak. Yeni transferlerden sol bek Derrick Köhn ise Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak.

OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU 4. KEZ RAKİP

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde 4. kez rakip olacak. Bu müsabakalarda Buruk sarı-kırmızılıları, Belözoğlu da Başakşehir'i çalıştırıyordu. Okan Buruk'un takımı 2, Emre Belözoğlu'nun ekibi de 1 kez sahadan galip ayrıldı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

MKE Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olacak.

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