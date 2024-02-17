Temizlik görevlisi çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu

Vücudunda darp izine rastlanmayan ve kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Kara'nın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hastanenin temizlik görevlisi Oktay Kara (51) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şehir hastanesinin tuvaletinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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