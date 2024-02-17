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Aksaray'da kaçak sigara operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 13:53, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 13:54
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Aksaray'da kaçak sigara operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde N.C.A., S.O. , B.K., E.E., A.A. ve A.K'nin ikametleri, 2 iş yeri, depo ve matbaada arama yapıldı.

Aramalarda, 30 bin 420 dolu makaron, 289 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 800 boş makaron, 8 kilogram paketli tütün, 13 sigara dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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