Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 14:01, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 14:24
Kamuya 2 bin 392 yeni engelli ataması yapılacak.
Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
Bakan Göktaş, 19 Şubat Pazartesi günü 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını söyledi.
Bu atamalarla birlikte, kamudaki engelli memur sayısı 68 bin 396'ya çıkacak.