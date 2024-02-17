Uşak'ta tekstil fabrikasında kazan patladı: 1 işçi hayatını kaybetti

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada yeni kurulan ve deneme amaçlı çalıştırılan kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazanın kapağının isabet ettiği Sinan Reşit Ekiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ekiz'in cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.