Zehir tacirlerine 14 ilde operasyon: 142 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-1 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 142 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, Narkoçelik-1 operasyonlarının, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara'da düzenlendiğini kaydetti.