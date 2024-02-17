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Depremzede esnafa, kaymakalıktan zorla çıkarma kararı!

30 yıldır Malatya'da esnaflık yapan depremzede Hacı Bekir Tosun, 6 Milyon TL harcadğı dükkanından Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından 4 gün içinde zorla çıkartma kararı alındığını ve bu haksız durumun çözüme kavuşturulması için yardım beklediğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 15:13, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 15:28
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Depremzede esnafa, kaymakalıktan zorla çıkarma kararı!

Malatya'da depremden sonra esnafın sorunları devam ederken kiraladığı iş yerine 6 Milyon TL harcayan esnafa Yeşilyurt Kaymakamlığı 4 gün içinde zorla çıkartma kararı alıyor!

30 yıldır Malatya İstasyon caddesinde lokanta işletmecisi Hacı Bekir Tosun, önce Devlet Demiryolları Malatya Bölge Müdürlüğü (5. Bölge) tarafından sonra İl Emniyet Müdürlüğü daha sonra Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından hukuksuz bir şekilde iş yerinin boşaltılması isteniyor.

6 Şubat depremlerinden sonra İstasyon Caddesi'nde iş yeri yıkılan Hacı Usta diye Malatya'da bilinen Hacı Bekir Yusuf, yıkılan iş yerinin tam karşısında atıl bir şekilde boş olan arsaya taşınmak için Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü'ne başvuruyor. Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü tarafından incelemeler yapıldıktan sonra 15 Eylül 2023 tarihinde 3 yıllık bir kontrat imzalanıyor.

'İşgalci gibi muamele görüyoruz'

KDV hariç yıllık 186 bin TL'ye kiraladığı iş yerine yaklaşık 6 milyon TL harcayan Hacı Usta'ya "işgalci" gibi muamele edilmesi pes dedirtti.

Devlet Demiryolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne ait yer için anlaşan Hacı Bekir Tosun, aynı gün 3 yıllığına kiraladığı yerin Bölge Müdürlüğü tarafından Emlak Konut Genel Müdürlüğe devredildiğini ve Emlak Konut'un da bu yeri İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis ettiği ortaya çıkıyor. 4 Kasım 2023 tarihinde Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü, Hacı Bekir Tosun ile yaptığı kira kontratını tek taraflı fesih ediyor. Sonra İl Emniyet Müdürlüğü 10 Ocak 2024 tarihinde 15 gün içinde yerlerinin boşaltılmasını istiyor.

Daha sonra Malatya Vergi Dairesi, Hacı Ustanın Yeri'ne belirli gerekçelerle 400 bin TL ceza kesiyor. Üstelik Malatya'da her lokantada açık ayran satılmasına rağmen, açık ayran satıldığı gerekçesiyle bir ceza daha kesiliyor.

30 yıldır aynı caddede lokantacı olan Hacı Bekir Tosun kendisini işgalci gibi hissediyor.

Hacı Usta "Herkes açık ayran satarken bize Maliye ceza kesiyor. Bu memleketi terk etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben buraya 6 milyon lira harcamışım. Devletin kurumuna güvenip 3 yıllık kontrat imzalamışım. İşgalci gibi muamele görmem canımızdan bezdirdi" dedi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı'ndan yetkililer 15.02.2024 tarihinde yani 2 gün önce elden 4 gün içinde boşaltacaksınız yazısından sonra mahkemeye itiraz eden Hacı Usta, oluşan yoğunluktan durdurma kararı alamayacağı tedirginliği yaşıyor.

Konuyla ilgili Kayısı Haber'e konuşan Hacı Bekir Tosun, "Bize önce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazı geldi. Tabi biz buranın Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğini bilmiyoruz. O yüzden cevap dahi vermedik. Ama Yeşilyurt Kaymakamlığından 2 gün önce elden bir yazı getirdiler. Pazartesi boşaltın diye. Mahkemeye verdik ama pazartesiye kadar bir kararın çıkması imkansız. En azından hukuki sürecin başlaması için bir süre tanımaları gerekir" diye konuştu. Tüm yetkilileri vicdanlı olmaya davet eden Hacı Usta, "Birileri bizi dinlesin. Devletin mülki amiri, Yeşilyurt Kaymakamı bizi dinlemeden alelacele bu kararı alması çok garip. Ben Malatya'dan gidip başka bir ilde yer açmadım. 30 yıldır vergimizi ödüyoruz. İtibarımız her şeyden önemlidir. Biz işgalci miyiz ki 4 gün içinde hukuki haklarımızın süresi dahi tanınmadan boşaltın diyorlar" dedi.

6 Şubat depremlerinden sonra tutunmaya çalışan Malatya esnafının hali ortadayken, Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü tarafından 30 yıllık esnaf Hacı Bekir Tosun'a 3 yıllığına kiralanan iş yeri 6 ay sonra zorla boşaltma sürecine giriyor.

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