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Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alan 388 öğrenciye aylık 3'er bin lira burs verileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 15:35, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 15:38
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Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da LGS'de 500 tam puan öğrenciler için düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gül, dezavantajlı, özel yetenekli ve başarılı çocukların öncelikleri olduğunu belirterek, İstanbul'da 500 tam puan alan 388 öğrencinin hazırlıkta ve 9. sınıfta eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

Gül, "Türkiye Yüzyılı mutlaka inşa edilecek. İnşa edilecekse beşeri sermayeyle bunu yapabiliriz. Sizin çok önemli bir kazanımınız var. Başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak, millet olarak yanınızda olmak istiyoruz. Eğitim hayatı boyunca gerek lisede, gerek üniversitede, gerek sonrasında ne zaman birine ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz." dedi.

Aileler ve öğretmenler başta olmak üzere öğrencilere teşekkür eden Gül, öğrencilerin Türkiye ve İstanbul'a olağanüstü duygular yaşattığını dile getirdi.

"GÖNLÜNÜZÜN BİR TARAFI HEP BU TOPRAKLARDA OLSUN"

Gül, İstanbul'da 500 tam puan alan ve eğitim gören 388 öğrenciye burs vereceklerini şu sözlerle duyurdu:

"Biz ne yapacağız? Ocak ayından başlayarak, her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık, düzenli olarak 3'er bin lira... Hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız."

Öğrencilerle her ay bir araya geleceklerini ve görmek, gitmek istedikleri yerlerde çeşitli öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapacaklarını anlatan Gül, "Sizden özel hiçbir beklentimiz yok. Tek bir beklentimiz var; dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi okullarda okursanız okuyun, ne iş yaparsanız yapın bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun. Bunu istiyoruz." diye konuştu.

Gül, Rize'ye uğurladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programdaki öğrencilere selam söylediğini ve uygun zamanda Cumhurbaşkanı ile öğrencileri bir araya getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Program, Bakan Göktaş, katılımcılar ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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