Bolu'da Mudurnu-Göynük karayolunda göçük oluştu

Bolu'da 3 gündür aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Yağmur yağışının en çok etkili olduğu noktalardan biri olan Mudurnu-Göynük karayolunda sabah saatlerine çökme meydana geldi.

Bozcaarmut Köyü yolu ayrımının yakınlarında yol çöktü. Çöken yolun bir kısmında kayma oldu.

Karayolları ekipleri, çökme sonucunda kayan yolda işaretlemeler yaparak dubalama yöntemiyle güvenlik önlemleri aldı.

Olay esnasında yol üzerinden hiçbir aracın geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.