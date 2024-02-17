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Cevdet Yılmaz: Çok daha sağlam, sağlıklı şehirler kurmamız lazım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dirençli bir Adana şehri oluşturmamız lazım ve kentsel dönüşümü vatandaşımızla birlikte, vatandaşımızla istişare içinde hızlandırmamız lazım. Çok daha sağlam, sağlıklı şehirler kurmamız lazım" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 16:00, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 16:01
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Cevdet Yılmaz: Çok daha sağlam, sağlıklı şehirler kurmamız lazım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adana ziyareti kapsamında, Yüreğir Belediyesi Doğankent Kültür Evi önünde vatandaşlara hitap etti.

Gerçek belediyeciliğin halka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, bazılarının kişisel kariyerleri ve ideolojik amaçları için belediyeyi bir araç olarak kullandığını söyledi.

Yılmaz, Adana'yı AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyeciliğiyle geleceğe taşıyacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın, ideolojik birtakım amaçlarla, sloganik laflarla değil, vatandaşların gerçek ihtiyaçlarına göre belediye kaynaklarını kullanacağını anlattı.

Adana ve ilçelerine merkezi idare olarak ellerinden gelen tüm desteği vermeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Hastaneleriyle, yollarıyla, değişik hizmetleriyle, eğitimiyle birtakım ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yaptığımız desteklerle her bakımdan elimizden geldiğince destek olduk. Ama takdir edersiniz ki sadece merkezi idareyle bir bölgenin kalkınması, gelişmesi mümkün değil. Merkezi idarenin yanı sıra yerel yönetim de çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümü hızlandırdığımız, afet risklerini azalttığımız bir dönem olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adana'ya selam, sevgi, hürmetlerini ileten ve ilerleyen günlerde ili ziyaret edeceğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bütün bölgelerimizde depremin yaralarını sarıyoruz. Adana'da da çeşitli inşaat çalışmalarımız var. Hak sahipliği çalışmalarımızı bitirdik. Onları en kısa sürede sonuçlandırıp yaraları saracağız. Ancak bu yetmez. Esas yapmamız gereken Adana'da, gelecek afetleri önlemek. Bunun da yolu belli. Dirençli bir Adana şehri oluşturmamız lazım ve kentsel dönüşümü vatandaşımızla birlikte, vatandaşımızla istişare içinde hızlandırmamız lazım. Çok daha sağlam, sağlıklı şehirler kurmamız lazım. Bunun için kentsel dönüşüm kanunumuzu yeniledik. Meclisimiz, sağ olsun Gazi Meclisimiz onay verdi. Artık yeni bir kentsel dönüşüm kanunumuz var. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı'mız da Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurdu. Yeni bir kurum kurduk geçtiğimiz aylarda. İçinde farklı genel müdürlükler var. İnşallah önümüzdeki dönem kentsel dönüşümü hızlandırdığımız, afet risklerini azalttığımız bir dönem olacak."

"Adana'yı çok daha fazla hizmetle buluşturalım"

Adana'nın kentsel dönüşüm ve ulaşımda hak ettiği yerde olmadığını, sanayi ve tarım başta olmak üzere her alanda potansiyellerinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bugüne kadar merkezi idare olarak Adana'ya 126 milyar lira yatırım yaptıklarını hatırlattı.

Yılmaz, "Yeter mi yetmez. Helali hoş olsun Adana'ya. Hastaneler inşa etmişiz. Üniversiteler kurmuşuz. Yollar yapmışız. Kırsal alana hizmetler götürmüşüz. Okullar açmışız. Ama şimdi istiyoruz ki büyükşehirle birlikte el ele verelim, gönül gönüle verelim. Adana'yı çok daha fazla hizmetle, çok daha kaliteli, çok daha geniş hizmetlerle buluşturalım." diye konuştu.

Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını anımsatan Yılmaz, ilk önce deprem bölgesinden başlayarak yeni evlenen gençlere faizsiz ve 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi verdiklerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilk başvuruları almaya başladığını, ilerleyen dönemde bunu daha da yaygınlaştıracaklarını söyledi.

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