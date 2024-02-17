Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

19 Mayıs ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 227,61 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ele geçirildi.

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