Samsun'da 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde market deposunda çalışan 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 16:23, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 16:24
Irmaksırtı Mahallesi'ndeki marketin deposunda çalışan 15 kişi, yedikleri yemek sonrası fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan çalışanların, yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.