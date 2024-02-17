Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 16:40, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 16:29
Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği biliniyor. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.
Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.