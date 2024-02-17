Düzce'de şehir geneline su verilemiyor: Arızaya ekipler müdahale ediyor

Beyköy'deki arıtma tesisinde arıtılan suyu şehir şebekesine dağıtan ana isale hattındaki arızaya müdahalede bulunan ekipler, şehre en kısa sürede yeniden su verebilmek için canla başla çalışıyor.

Meydana gelen arıza nedeniyle şehir geneline su verilemezken, Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ivedilikle olay yerine intikal etti.

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