Düzce'de şehir geneline su verilemiyor: Arızaya ekipler müdahale ediyor
Düzce'de içme suyu ana isale hattında arıza meydana geldi. Karayolları ekiplerinin fiberoptik hat yenileme çalışmaları sırasında yaşanan arızaya Düzce Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 20:56, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 20:58
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Beyköy otoban mevkiinde fiberoptik hat yenileme çalışması yaptığı sırada şehre su dağıtan ana isale hattı zarar gördü.
Meydana gelen arıza nedeniyle şehir geneline su verilemezken, Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ivedilikle olay yerine intikal etti.
Beyköy'deki arıtma tesisinde arıtılan suyu şehir şebekesine dağıtan ana isale hattındaki arızaya müdahalede bulunan ekipler, şehre en kısa sürede yeniden su verebilmek için canla başla çalışıyor.