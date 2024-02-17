'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlere kısa bir süre kala Rize'de AK Partililerle buluştu.

Erdoğan, toplumu yıllarca köken ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediklerini, geçmişte zor ve karanlık günler yaşandığını belirterek "Bu kavgalardan en büyük zararı devlet ve millet olarak gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Ekonomi kan kaybetti, kardeş kardeşe düşman oldu. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki yenilikleri yakalayamadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemiz ikinci ligde oldu. Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden hamdolsun biz kurtardık. Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a Cudi'ye gömdük, nefeslerini kestik. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz."

Uzay'a ikinci astronot

Erdoğan, ilk insanlı Uzay misyonunun tamamlandığını belirterek "İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ayşe'ler Mehmet'ler uzaya gidecek. Bu millete bu yakışır" ifadesini kullandı.

Hayat pahalılığı mesajı

Cumhurbaşkanı, "Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere şu an canımızı acıtan sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz" dedi.

Erdoğan, 'son 21 yılda pek çok başarıya imza atmış bir hükümet olarak bugünkü sorunları da kendilerinin çözeceğini' ifade etti.