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Cevdet Yılmaz yardımcısı enflasyonda belirgim düşüş için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda ocak ayındaki düşüşün geçici olduğunu belirterek tahminlere göre yılın ikinci yarısındaki düşüşün daha belirgin olacağını kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 21:11, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 21:13
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Cevdet Yılmaz yardımcısı enflasyonda belirgim düşüş için tarih verdi

Yılmaz, 'enflasyonda belirgin düşüşte' ikinci altı ayı işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen Adana İş Dünyası Buluşması'ndaki konuşmasında, dünya ekonomisinin yüzde 3 civarında büyüdüğünü dile getirdi.

Son 20 yılda dünya ekonomisinin ortalama yüzde 3,6 büyüdüğünü aktaran Yılmaz, tarihsel ortalamalarının altında giden bir dünya büyümesiyle karşı karşıya olunduğunu, bunun da ticarete de başka alanlara da yansıdığını ifade etti.

Türkiye'nin ihraç pazarı olan ülkelerin büyümesinin daha önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Orada da geçen yıl yüzde 1,5 civarında bir büyüme gerçekleşti. Bu yıl ve önümüzdeki iki yılda yüzde 2-2,5 gibi bir büyüme bekleniyor. Dolayısıyla dünyada ekonomik büyümenin, ekonomik şartların çok parlak olmadığı bir dönemdeyiz" ifadesini kullandı.

'Büyüme açısından Türkiye iyi bir noktada'

Yılmaz, şubat sonunda Türkiye ekonomisine ilişkin rakamların ortaya çıkmasını beklediklerini aktararak "İlk 9 aylık veriler itibarıyla Türkiye ekonomisi, geçen yıl itibarıyla dünya yüzde 3 civarında büyürken 4,7 gibi bir büyüme performansı gösterdi. Yıllık bazda da Orta Vadeli Programımızda yüzde 4,4 olarak tahmin etmiştik. Son çeyrek yüzde 3,7 civarında dahi gelse bu hedefimizi yakalayacağız gibi görünüyor" dedi.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Yılmaz, enflasyonla mücadeleye önem verdiklerini, güncellenmiş para politikaları ve yapısal reformlarla bir mücadele yürüttüklerini dile getirdi.

Aşamalı şekilde enflasyonu düşüreceklerini ifade eden Yılmaz, şunları ifade etti: "Aylık bazda politikamızın etkisini görmeye başlamıştık. Ocak ayında geçici olduğunu düşündüğümüz bir yükseliş var. Ocak aylarında hep yükseliş olur doğrusu. Yıllık ayarlamalar yapılır. Dolayısıyla ocak ayları biraz istisnai aylardır. Bundan sonraki dönemde kademeli bir şekilde yine bir düşüş göreceğiz. Yaptığımız tahminlere göre, yılın ortalarından sonra ikinci yarısında enflasyonun düştüğünü daha belirgin şekilde görmüş olacağız."

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