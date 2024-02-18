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Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk. Satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomi konumundayız. Daha da iyi noktaları inşallah kamuyla özel sektörde hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 07:06, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 07:06
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Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Mersin İş Dünyası Buluşması' programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "IMF'nin tahminlerine göre 17'nci büyük ekonomi olduk. Satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci büyük ekonomi konumundayız. Daha da iyi noktaları inşallah kamuyla özel sektörde hep birlikte yürüyeceğiz. Bir taraftan büyümemizi, istihdamımızı sürdürmeye çalışırken diğer taraftan enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonu düşürmek için kararlı bir şekilde ilan ettiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz. Para politikamızı güncelledik. Maliye politikamızla kara politikalarımızı bir bütünlük içinde hayata geçiriyoruz" dedi.

"Diğer taraftan önümüzdeki dönem yapısal reformlara yoğunlaşacağız" ifadesini kullanan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Verimliliği arttırıcı rekabet gücünü arttırıcı, yapısal reformlarla programımızı çok boyutlu değişik unsurlardan oluşan programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da bu programa verdiği güçlü siyasi destek son derece önemli. Dünyanın en iyi planlı programını da hazırlasanız arkasında güçlü bir siyasi irade yoksa bir anlam ifade etmez, raflarda bir doküman olarak kalır. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle orta vadeli programı bizzat ilan ederek toplumla paylaşarak çeşitli vesilelerle bunun arkasındaki siyasi desteğini ortaya koyarak bizlere büyük bir güç veriyor. Plan altında enflasyonumuz gerçekleşti.

Bu yılın Ocak ayında bir miktar yüksek geldi enflasyon. Bunu da geçici bir durum olarak görüyoruz. Genelde Ocak ayında yıllık fiyat ayarlamaları yapılır malum. Bir takım ücret fiyat ayarlamaları da yapıldığı için bunun bir etkisi var. Önümüzdeki aylarda giderek bunun ivme kaybettiğini aylık fazla göreceğiz. Yıllık etkisini ise 2024'ün ortalarından itibaren daha net bir şekilde görmüş olacağız. Program etkisini, yıldız etkisini yıllık bazda yansımasını net bir şekilde görmüş olacağız. Kararlı bir şekilde mücadelemiz sürüyor. Tabii ki bunu yaparken restorasyona da düşmek istemiyoruz. Dünyanın da problemi bu. 2025'te bunun etkileri çok daha net ortaya çıkacak. Yüzde 15'ler civarında orta vade programımızda öngördüğümüz enflasyon 2026'da ise yeniden tek haneli rakamları yakalayacağız . Bunun planını, programına yol haritasını ortaya koymuş durumdayız. Adım adım hedefimize gideceğiz. Bu bir süreç. Bir günde hemen çok kısa vadede beklememek gerekir. Adım adım bu sonuçları elde edeceğiz ve hep birlikte bunları göreceğiz."

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