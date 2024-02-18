İstanbul'da iki yeni metro hattı hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesince inşa edilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, aşevinin yapımını karşılayanlara teşekkür etti.

Mart ayında 2 yeni metro hattının hizmete gireceğini de söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Martta iki metro daha açacağız. Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı. Toplamda 65 kilometre metroyu bu 5 yılda bitirmiş olacağız."