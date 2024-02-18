Tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi: 15 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hastanelik oldu. Feci kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde yaşandı.

KALDIRIMA ÇARPIP DEVRİLDİ

Tarım işçilerini taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak önce kaldırıma çarptı, son devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Can pazarı yaşanan kaza yerinde sürücü ve 14 tarım işçisi yaralandı. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.