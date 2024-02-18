Tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi: 15 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 08:27, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 08:57
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hastanelik oldu. Feci kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde yaşandı.
KALDIRIMA ÇARPIP DEVRİLDİ
Tarım işçilerini taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak önce kaldırıma çarptı, son devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
15 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Can pazarı yaşanan kaza yerinde sürücü ve 14 tarım işçisi yaralandı. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.