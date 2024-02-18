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Gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde durdurulan 2 tırda gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 10:14, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 10:12
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Gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 2 tır durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu, 16 bin elektronik sigara, 1000 kablosuz kulaklık ve 80 saç maşası bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaçak ürünlere el konulurken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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