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Yankesici telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı

Dolmabahçe'de bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak hırsız telefonu beğenmeyip kadına geri verince kendini takip eden Beşiktaş polisi tarafından suçüstü yakalandı. Film gibi anlar kameralara yansırken, cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve 37 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 10:22, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 11:33
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Yankesici telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı

Beşiktaş Dolmabahçe'deki otobüs duraklarında geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda bir şahıs, otobüse binen vatandaşları gözüne kestirdi. Yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çalan şahıs bu şekilde onlarca kişiyi mağdur etti.

Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı

Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahıs takibe aldı. Olay günü şahsın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, onu göz takibine aldı.

Telefonu çalıp "hanımefendi telefonunu düştü" dedi

Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, "hanımefendi telefonunuz düştü" diyerek geri vermek istedi. Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara anbean yansıdı.

Cezaevinden izinli çıkan hırsız tutuklandı

Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı. Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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