Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeni gelişme
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeni gelişme
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Bakan Tunç'tan temyiz açıklaması
Bakan Tunç'tan temyiz açıklaması
Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme...! Bakan Tunç'tan açıklama
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme...! Bakan Tunç'tan açıklama
Bursa Valisi, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
Bursa Valisi, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonlarında indirim kararı
Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonlarında indirim kararı
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Maden faciası raporu: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
Maden faciası raporu: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 10:29, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 10:43
Yazdır
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam etti.

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor.

Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.

Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Maden ocağındaki yığın liç alanından Sabırlı Deresi yatağı ile hemen arkasında bulunan "manganez ocağı" bölümüne doğru yaşanan toprak kayması nedeniyle elde edilen bulgularla kayıp işçilerin bu iki bölgede olabileceği değerlendiriliyor.

Kayıp işçilerden 6'sının bu dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın bir toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor.

Zaman zaman çalışmalar sırasında küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı alanda, ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor.

Ayrıca bölgede sürekli toprak ve su analizi de yapılıyor.

- Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber