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MEB EKYS soru kitapçığı ve cevapları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) yapıldı. ÖSYM Başkanlığı, 2024-MEB-EKYS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 14:20, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 14:41
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MEB EKYS soru kitapçığı ve cevapları açıklandı

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi.

Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.

MEB EKYS soru kitapçığı ve cevapları açıklandı

18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2024-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 18 Şubat 2024 tarihinde saat 13.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 28 Şubat 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

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