Hatay'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 13:57, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 13:58
Numuneevler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında Burak Akgün ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Akgün, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.C'yi gözaltına aldı.