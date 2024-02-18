Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi

Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi, helallik alındı.

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