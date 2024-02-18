CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i anons etmedi

CHP'de aday belirleme süreci, tartışmaların gölgesinde geçmeye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la 31 Mart'ta 'yeniden devam' diyen CHP'ye seçmen ve partililerden tepkiler peş peşe gelmişti. Adaylık kararının depremin birinci yılında verilmesi afet kentinde büyük eleştiri toplamıştı.

Bugün ise Lütfü Savaş krizi yeniden gündemin bir numarasına oturdu. CHP'nin adayları Ankara'daki toplantıda tanıtıldı. Toplantıya eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen'in yanı sıra Lütfü Savaş'ın da katılmaması dikkat çekti.

Tanıtım toplantısından detayları aktaran TGRT Haber Muhabiri Burcu Kahriman, Savaş'ın toplantıya davet edildiğini ancak katılmadığını söyledi.

REKLAM FİLMİNDE DE YOKTU

CHP'nin yerel seçimdeki birçok büyükşehir belediye başkan adayının yer aldığı reklam filminde Lütfü Savaş'ın yer almaması da dikkat çekmişti.

HATAY ADAYI YARIN AÇIKLANACAK

İddiaların ardından CHP Hatay adayını geri çektiği öne sürüldü. Yeni adayın yarın açıklanması bekleniyor.

ÖZEL 'ANKET'İ İŞARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın karşısında daha güçlü bir alternatif bulunamadığını sık sık dile getirmiş yeni bir anket çalışması daha yapacaklarını ifade etmişti. "Hatay'da doğruyu yapmaya çalışıyorum" diyen Özel, "Son ankete göre son kararı vereceğiz. Biz Hatay'daki itirazı duyuyoruz. Hatay'ın kendi gerçekliği var. İnanın 5. anket olacak. Çok yüksek örneklemlerle çalışıyoruz. Biz Hatay'a başkandan daha güçlü bir alternatif öneremiyorsak bunu yapmamamız lazım yani sadece sosyal medyadaki etki ile değil Hatay'ı dinleyerek karar alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ESENYURT ADAYI DA ANONS EDİLMEDİ

CHP ve DEM Parti arasında bir süredir devam eden görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. CHP, DEM Parti'nin güçlü olduğu İstanbul Esenyurt'ta aday olarak gösterdiği Ali Gökmen'i aday tanıtım toplantısında anons etmedi.

İki parti arasında devam eden görüşmelerin sonuç vermesi halinde DEM'in de onay verdiği CHP'li başka bir ismin Esenyurt adayı olması gündemdeydi. Görüşmelerin sonucuna göre Ali Gökmen'in adaylıktan çekilebileceği öne sürülüyordu.