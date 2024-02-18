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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler

Piyasalarda gözler yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Peki piyasalar PPK toplantısından nasıl bir sonuç bekliyor? TCMB faiz artışı ya da indirimi yapacak mı? İşte detaylar...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 18:30, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 18:15
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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler

Piyasalar bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını izleyecek. Yılın ikinci faiz kararı 22 Şubat Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk kez toplanarak, ileriye dönük para politikasını belirleyecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın perşembe günü politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 36,25 civarında seyrediyor.

Faizin sabit bırakılması beklenirken, PPK toplantısı sonrası yayımlanacak PPK toplantı özetinin önemli ipuçlarını barındırabileceği belirtiliyor. Piyasalar, PPK metninde bankanın geleceğe dönük para politikasına ilişkin ipuçları arayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası göreve getirilmesiyle TCMB hızlı bir şekilde faiz artışına başladı.

Seçim öncesi 8,5 seviyesinde olan politika faizi, bugüne kadar kademeli olarak artırılarak yüzde 45 seviyesine çıkarıldı. TCMB son olarak Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırdı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Şubat'ta gerçekleştirilen yılın ilk enflasyon raporu sunumunda parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Karahan, enerji ve asgari ücret artışı gibi ek giderler nedeniyle Ocak ayında enflasyonun yüksek geldiğini söyledi. Enflasyonun düşüşü için tarih de veren Karahan, mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine girileceğini açıkladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise yüzde 36 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon hedefinin iddialı olduğunu belirterek, "İddiasız hedef koyan merkez bankası oksimorondur" dedi.

Bu hafta açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya yükseldi. Enflasyon beklentisi ise 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasa anketi sonrasında "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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