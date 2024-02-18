Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada 17 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 18:46, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 18:37
Kırsal Ekinlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, A.Ç, B.Ç, A.Ç, Z.Ç, H.Ç, M.O, Y.U, T.U, İ.U, Y.U, C.U, Y.U, A.U, E.U, N.U, F.U. ile H.U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.