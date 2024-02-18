Fotoğraf çektirmek isterken denize düştüler
Muğla'nın Datça ilçesinde hatıra fotoğrafı çektirmek isterken denize düşen 2 kadın yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 19:04, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 18:59
İlçede düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için Aydın'dan gelen bir grup kadın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kordonda hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.
Bu sırada gruptan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadın, dengelerini kaybederek denize düştü.
Yaralanan kadınlar bölgede bulunan görevli polis ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.