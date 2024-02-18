Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 20:30, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 20:32
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.
Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.